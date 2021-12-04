Rusya Suriye ortak tatbikatta
Rusya ve Suriye askeri polis birliklerinin İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesi yakınında, Halep vilayetinde ortak tatbikat yaptığı bildirildi.
Rusya ve Suriye askeri polis birlikleri arasında lk olduğu belirtilen tatbikata ilişkin bilgi veren Suriye Askeri Polis Tabur Komutanı Halid Muhammed, “Tatbikat muharebe bölgelerine yakın bir sahada yapılıyor. Bu ortak eğitim etkileşim kurmamıza, savaş alanında görevlerin birlikte gerçekleştirilmesi bakımından uyumu artırmamıza yardımcı oluyor” dedi.
İdlib bölgesi, Ankara-Moskova arasında gerilim başlıklarından. Rusya, bölgedeki muhalif ve cihatçıların silahsızlandırılmasına yönelik Ankara’nın verdiği taahhüde uymasını isterken Türkiye de Moskova destekli Suriye ordusunun İdlib’e yönelik kuşatmasına, sivilleri hedef almasına tepki gösteriyor.
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