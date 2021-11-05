Rusya tepki göstermişti: Ukrayna'dan 'Bayraktar TB2' açıklaması

05 Kasım 2021 Cuma, 15:41

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nın ihlali anlamına geldiği yönündeki açıklamalara yanıt verdi.

Ukrayna basınına demeç veren Kuleba, "Bayraktar TB2'lerin kullanılmasına gelirsek, Ukrayna Üçlü Temas Grubu'ndaki anlaşmalarda öngörülen, bu tür durumlarda atış yapmadan önce uygulanan tüm prosedürleri yerine getirdi. Bunun tek bir nedeni vardı, o da karşı tarafın saldırgan eylemlerini durdurmaması" dedi.

"CEZASI KALDIĞINI HİSSETMESİNE İZİN VEREMEYİZ"

Kiev'in tutumunun dengeli olduğunu ancak mevzilerine yönelik saldırı olduğuna onlara karşılık verdiğini kaydeden Kuleba, "Bu da, böyle bir durumdu. Düşmanın, yaptıklarının cezası kaldığını hissetmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN TEPKİ

Daha önce Kuleba, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar TB2 SİHA'larını kullanmasının Minsk Anlaşmaları'nı ihlal etmediğini söylemişti.

Donbass'taki çatışma bölgesinde yürütülen operasyonlar sırasında Bayraktar İHA'larının kullanıldığı, Ekim sonunda Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından teyit edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'e bu gibi silahlar tedarik edilmesinin ülkenin güneydoğusundaki durumu kötüleştirebileceği şeklindeki endişeleri haklı çıkardığını söylemişti.

-Sputnik