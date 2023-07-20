Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı

Rusya, Türkiye'den domates ithalatı kotasını 350 binden 500 bin tona yükseltti.

AA
Yayınlanma: 20.07.2023 - 09:29
Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını artırdı
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Rusya Tarım Bakanlığı tarafından onaylanan kararnameye göre, Rusya’nın Türkiye'den ithal ettiği domatesin kotası, 150 bin ton artırılarak yıllık 500 bin tona çıkarıldı.

Rusya, Türkiye'den domates ithalat kotasını Nisan 2022 itibarıyla 350 bin tona yükseltmişti.




Rusya domates ithalat kotası

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