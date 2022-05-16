Rusya: 'Ukrayna ile Azovstal fabrikasındaki yaralıların tahliyeleri için anlaşmaya vardık'
Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan yaralıların tahliyeleri için Ukrayna ile anlaşma varıldı" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama yapıldı.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Ukrayna’nın Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında bulunan yaralıların tahliyeleri için Ukrayna ordusunun temsilcileriyle anlaşmaya varıldı" denildi.
Bakanlık açıklamasında ayrıca, fabrika yakınında askeri faaliyetlerin durdurulması anlamına gelen "sessizlik rejimi" uygulamasının başlatıldığı ve fabrikadaki yaralı askerlerin Novoazovsk kasabasında hastaneye götürüleceği bildirildi.
Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edilmiş, Ukrayna daha önce Rusya’ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal’dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti.
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