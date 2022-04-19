Rusya-Ukrayna müzakereleri ne durumda?
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 55. gününde taraflardan müzakerelere ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Ukrayna, Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtirken, Kremlin Ukrayna'yı tutarsızlıkla suçladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Buça, Mariupol, Volnovaha'dan sonra Rusya ile müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini belirtti.
Podolyak, ulusal bir televizyona yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Buça, Mariupol, Volnovaha'da işlediği savaş suçlarından sonra Ukrayna ve Rus delegasyonları arasında savaşı sona erdirmek için yürütülen müzakere sürecinin çok daha karmaşık hale geldiğini kaydetti.
Podolyak, "Durum sürekli değişiyor ve müzakerelerin devam ettiği duygusal arka plan, buna genel olarak biraz farklı bakmak için sebep veriyor. Müzakere süreci bugün çok daha karmaşık hale geldi. Mariupol ve Volnovaha'dan sonra bunu Kiev bölgesinde de gördük. Bu, günümüzde çok karmaşık bir süreç." dedi.
Podolyak ayrıca Mariupol'dan Berdyansk'a insani koridor açılmasını Rusya'dan talep ettiklerini aktararak, Rusların buna yanaşmadığını ve Rusya ile medeni bir diyaloğun mümkün olmadığını söyledi.
Kremlin, Ukrayna ile görüşmelerin uzmanlar düzeyinde devam ettiğini söyleyerek, Ukrayna tarafını istikrarlı olmamakla suçladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ukrayna'yı barış görüşmelerinin dengesini bozmakla suçladı.
Peskov, "Maalesef, Ukrayna tarafı anlaştığımız noktalarda istikrarlı davranmıyor. Çoğu zaman tutumunu değiştiriyor, bu müzakere sürecinde arzu edilen bir şey değil." ifadelerini kullandı.
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