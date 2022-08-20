Rusya-Ukrayna savaşında kimyasal silah iddiası
Rusya-Ukrayna savaşında ortaya atılan iddia büyük yankı uyandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti. Bölgede kimyasal silah kullanıldığı ileri sürülüyor.
Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama geldi.
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Ukrayna’nın, ülkenin güney doğu bölgesindeki ve Rus kontrolü altındaki Zaporijya’da Rus askerlerini zehirlediğini iddia etti.
ZEHİRLİ MADDE TESPİT EDİLDİ
Açıklamanın devamında, yapılan incelemelerde çok sayıda kişinin vücudunda botulinum toksini tip B olarak isimlendirilen zehirli maddeye rastlandığı aktarılarak, “Donbass ve diğer bölgelerdeki askeri yenilgilerin ardından Zelenskiy rejimi, Rus askerlerine ve sivil nüfusa karşı kimyasal maddeler kullanarak kimyasal terör eylemlerine başladı. Zaporijya bölgesindeki Vasilyevka yerleşim yerindeki Rus askerleri, ağır zehirlenme belirtileriyle askeri hastaneye kaldırıldı. Muayeneler sonucunda askerlerin vücudunda botulinum toksini tip B adlı zehirli maddeye rastlandı” denildi.
BELGELENELENEREK OPCW’YE GÖNDERİLECEK
Rus uzmanlar tarafından incelemelerin sürdüğü aktarılan açıklamada, “St. Petersburg’daki Savunma Bakanlığı Askeri Tıp Ana Araştırma ve Test Enstitüsü uzmanlarının ön teşhisi doğrulayan ek bir analiz yapıldı. Ayrıca, Zelenskiy rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal terör eylemlerini doğrulayan belgeler hazırlanarak en yakın zamanda Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’ne (OPCW) gönderilecektir” ifadeleri kullanıldı.
Video Haberler
- Engelli maaşıyla geçinen yurttaş isyan etti
- Görenler şoke oldu!
- O anlar kamerada
- İHA muhabirinin zor anları
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Sarıyer'de İETT otobüsüne saldırı ,şoför istifa etti
- Değeri 70 bin TL
- Devasa yük taşıyan tır şehri birbirine kattı
- Ölüme davetiye çıkardılar
- California'da 2 uçak havada çarpıştı: 2 ölü
En Çok Okunan Haberler
-
- Gaziantep'te feci kaza: 16 kişi öldü, 21 yaralı
- Civan Canova hayatını kaybetti
- 19 kişi öldü, çok sayıda yaralı var!
- Üniversitelerinin öğrenim ücretlerinde emsal karar
- 'Kim bulduysa lanetliyorum...'
- Iraklı şahıs otel odasında ölü bulundu
- Mahir Ünal'a büyük protesto
- 'Kriz yok, döke saça kullanıyoruz'
- 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'
- Ticari araç sürücüsüne yaş sınırı geliyor