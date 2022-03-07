Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrinde ateşkes ilan etti

Rusya, Ukrayna'nın Kiev, Harkiv, Çernigiv, Sumi ve Mariupol şehirlerinde sivillerin tahliyesi için yarın Moskova saati ile 10.00’dan itibaren geçici ateşkes ilan etti.

AA
07 Mart 2022 Pazartesi, 23:46
Rusya, Ukrayna'nın birçok şehrinde ateşkes ilan etti
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