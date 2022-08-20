Rusya, Ukrayna'yı 'askerlerini zehirlemek' ile suçladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın güneydoğu bölgesinde bulunan Zaporijya nükleer santralindeki bazı askerlerini zehirlemekle suçladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, 31 Temmuz'da bir grup Rus askerinin zehirlenme belirtileriyle askeri bir hastaneye kaldırıldığını ve yapılan testler sonucunda ise askerlerin vücudunda zehirli bir madde tespit edildiğini iddia etti.
Bakanlık yaptığı açıklamada, "Ukrayna rejimi tarafından uygulanan kimyasal terör gerçeğine ilişkin olarak Rusya, tüm analizlerin sonuçlarıyla destekleyici kanıtlar hazırlıyor" denildi.
Açıklamada, hastaneye kaldırılan askerlerin sayısı ve şu anki sağlık durumları belirtilmezken "Destekleyici kanıtın" ne olduğu söylenmedi.
Ukrayna içişleri bakanlığının bir danışmanı, olayla ilgili, iddia edilen zehirlenmeye Rus güçlerinin son kullanma tarihi geçmiş konserve eti yemesinden kaynaklanmış olabileceğini söyledi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rusya, zehirlenmelerin son kullanma tarihi geçmiş konserve etten kaynaklanıp kaynaklanmadığını açıklığa kavuşturmuyor" açıklamasında bulundu.
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