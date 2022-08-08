Rusya, Ukrayna'yı suçladı: 'Sonuçları Avrupa için felaket olur'
Kremlin, Ukrayna güçlerini Zaporijya nükleer santraline ateş açmakla suçladı. Avrupa için potansiyel "felaket sonuçlarına" karşı uyarıda bulundu.
Rusya, BM'nin potansiyel bir nükleer felaket uyarısına yol açtığı nükleer santraline yönelik saldırılar için Ukrayna'yı suçladı.
AFP'nin haberine göre, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov gazetecilere verdiği demeçte, "Nükleer santral topraklarının Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından bombalanması, Avrupa toprakları da dahil olmak üzere geniş bir alan için feci sonuçlarla dolu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir faaliyettir" dedi.
Peskov, Ukrayna'nın müttefiklerini "böyle bir bombardımanın devam etmesini önlemek için nüfuzlarını kullanmaya" çağırdı.
Avrupa'nın en büyük atom güç kompleksi olan Zaporijya, bir reaktörünün kapatılmasına neden olan askeri saldırılara maruz kaldı.
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