Rus devlet medyasi Ria Novosti'nin aktardığı habere göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Rus vatandaşlarının, kara sınırı üzerinden ülkeden tahliyesi için çalışma yürütüyor.
Rusya, vatandaşlarının İran'dan tahliyesine hazırlanıyor
Rusya'nın, İran'daki Rus vatandaşlarının kara sınırından tahliyesi için hazırlık yaptığı bildirildi.
15.06.2025 21:16:00
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ANKA
Rusya'nın, İran'daki Rus vatandaşlarının kara sınırından tahliyesi için hazırlık yaptığı bildirildi.
Rus devlet medyasi Ria Novosti'nin aktardığı habere göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Rus vatandaşlarının, kara sınırı üzerinden ülkeden tahliyesi için çalışma yürütüyor.