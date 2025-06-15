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Rusya, vatandaşlarının İran'dan tahliyesine hazırlanıyor

Rusya, vatandaşlarının İran'dan tahliyesine hazırlanıyor

15.06.2025 21:16:00
Güncellenme:
ANKA
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Rusya, vatandaşlarının İran'dan tahliyesine hazırlanıyor

Rusya'nın, İran'daki Rus vatandaşlarının kara sınırından tahliyesi için hazırlık yaptığı bildirildi.

Rus devlet medyasi Ria Novosti'nin aktardığı habere göre, Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, İran'daki Rus vatandaşlarının, kara sınırı üzerinden ülkeden tahliyesi için çalışma yürütüyor.

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