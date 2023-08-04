Rusya ve Afrika ülkelerinden ortak bildiri: Yaptırımları kaldırın

Ukrayna'ya yönelik barış misyonunda yer alan yedi Afrika ülkesi ile Rusya, Rus tahıl ihracatına yönelik yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

AA
Yayınlanma: 04.08.2023 - 12:39
Rusya ve Afrika ülkelerinden ortak bildiri: Yaptırımları kaldırın
Abone Ol google-news

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yedi ülkeden oluşan Afrika barış misyonu liderlerinin ortak bildirisini yayımladı.

Liderler arasında 17 Haziran'da yapılan ilk görüşmede, Ukrayna ile Rusya arasındaki tutuklu değişiminin yanı sıra, çocuk hakları konularında ilerleme sağlandığı belirtilen bildiride, insani konulara ilişkin tarafların çaba göstermeye devam edecekleri vurgulandı.

Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatına yönelik çağrıda bulunulan bildiride, "Liderler, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekterliğinin 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da kabul ettiği Karadeniz Girişimi'nin tümüyle uygulanmasının devamının sağlanması için Rus tahıl ve gübre ihracatının önündeki engellerin kaldırılması için somut adımlar atılması çağrısında bulundu" ifadesi kullanıldı.

Bildiride, Avrupa Birliği'ndeki bazı limanlarda çıkışı engellenen 200 bin ton Rus gübresinin de Afrika'ya bedelsiz bir şekilde sevk edilebilmesi için BM'nin gerekli adımları atması gerektiği vurgulanırken, "Liderler, barışa giden yolu açmak için Afrika barış girişimi konusunda görüşmeleri sürdürme konusunda anlaştılar" denildi.

St. Petersburg'ta 28 Temmuz'da yapılan görüşmelere Rusya Devlet Başkanı Putin ile Güney Afrika, Kongo, Mısır, Senegal, Uganda liderleri, Afrika Birliği Dönem Başkanı ve Komorlar Devlet Başkanı Azali Assoumani'nin yanı sıra Zambiya Dışişleri Bakanı katılmıştı.

Söz konusu bildiri de bu görüşmelerde kabul edilmişti.


Rusya Tahıl afrika

İlgili Haberler

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum: Orta Sahel bölgesi, Rusya etkisine girebilir

Nijer Cumhurbaşkanı Bazum: Orta Sahel bölgesi, Rusya etkisine girebilir
ABD'den Rusya'ya 'tahıl koridoru' tepkisi! Şantaj suçlaması...

ABD'den Rusya'ya 'tahıl koridoru' tepkisi! Şantaj suçlaması...
Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat

Rusya ve Suriye’den ortak askeri tatbikat

En Çok Okunan Haberler