Rusya ve Ukrayna'dan yeni esir takası: 90 asker o tarihte serbest bırakılacak

Yayınlanma: 17.07.2024 - 11:35

Güncelleme: 17.07.2024 - 11:36

Bloomberg'in haberine göre, Rusya ve Ukrayna, çarşamba günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) aracılığıyla 90 savaş esirini takas edecek.

NE OLMUŞTU?

Geçen hafta Ukrayna medyası, parlamentonun İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets'in, BAE'nin yardımıyla Rusya ile "büyük" bir esir takası planladıklarını söylediğini bildirmişti.

Rusya ve Ukrayna, Rusya'nın komşusuna saldırmasından sonra başlayan 27 aylık savaş süresince birkaç esir takası gerçekleştirdi.

Haziran ayında gerçekleşen ve yine BAE aracılığıyla yapılan son takasta, Rusya ve Ukrayna her biri 90 esir askeri geri vermişti.