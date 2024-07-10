Başkan Biden duyurdu: ABD'den çok kritik Ukrayna kararı

Yayınlanma: 10.07.2024 - 10:09

Güncelleme: 10.07.2024 - 10:09

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun 75. yıl dönümü için "Andrew W. Mellon Oditoryumu"nda düzenlenen törende bir konuşma yaptı.

NATO'nun hiç olmadığı kadar "iyi donanımlı" olduğunu belirten Biden, bu yıl 23 müttefikin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYH) yüzde 2'sini savunmaya ayırdığını anımsattı.

Joe Biden, bunun çok büyük bir ilerleme olduğunu vurgulayarak, "Hiç olmadığımız kadar güçlüyüz" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'da durmayacağını" kaydeden Biden, "Ancak şunu bilin ki Ukrayna, Putin'i durduracaktır. Özellikle bizim kolektif desteğimizle" dedi.

"TARİHİ BİR BAĞIŞ"

Biden, "Bugün Ukrayna'nın hava savunması için tarihi bir bağış yapacağımızı duyurmak istiyorum. ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya, Ukrayna'ya ilave 5 stratejik hava savunma sistemi için teçhizat sağlayacak. Gelecek aylarda ise ABD ve ortakları, Ukrayna'ya onlarca ilave taktik hava savunma sistemi sağlayacak" bilgisini verdi.

Putin'in savaşı nedeniyle ölümlerin arttığına dikkati çeken Biden, 350 binden fazla Rus askerinin öldüğünü, 1 milyonunun ise yaralandığını dile getirdi.

ABD Başkanı Biden, çok sayıda genç insanın kendileri için gelecek göremediğinden Rusya'dan ayrıldığını ifade etti.

STOLTENBERG'E "ÖZGÜRLÜK MADALYASI"

Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e "Başkanlık Özgürlük Madalyası" takdim etti.

Stoltenberg'in, Avrupa'nın güvenliği için kritik yıllar sırasında NATO'ya liderlik yaptığını belirten Biden, Stoltenberg'in liderliğinde ittifakın daha güçlü olduğunu vurguladı.

5 ÜLKE LİDERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

ABD, Almanya, Hollanda, Romanya ve İtalya liderleri, ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Rusya'nın "devam eden saldırganlığına karşı" kendisini savunması için Ukrayna'ya ek hava savunma yetenekleri sağlamaya kararlı olunduğu belirtilerek, "Bugün, toplu olarak Ukrayna'ya, ek Patriot bataryaları da dahil olmak üzere ilave stratejik hava savunma sistemleri sağladığımızı duyuruyoruz" denildi.

Buna ek olarak gelecek aylarda ABD ve ortaklarının, Ukrayna'ya onlarca taktik hava savunma sistemi sağlamayı planladığı da aktarılan açıklamada, Ukrayna'ya güvenlik yardımı sağlamaya devam eden 50'den fazla ülkeden oluşan koalisyona teşekkür edildi.

Açıklamada, "Ayrıca NATO'nun, Ukrayna'nın NATO ile birlikte çalışabilen entegre bir hava ve füze savunma mimarisi geliştirme çabalarını destekleme yönündeki çalışmalarını da memnuniyetle karşılıyoruz. Moskova'ya ve dünyaya mesajımız açık: Ukrayna'ya desteğimiz güçlü ve sarsılmazdır" ifadelerine yer verildi.