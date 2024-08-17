Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.
Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinin açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 51 kilometre olarak kaydedildi.
ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Nankör, vefasız; iki kelimeyi bir araya getiremiyor'
- Dindar ve kindar olacaktı mundar oldu!
- Saldırıyı 'çok şık' bulmuş!
- Alpay Özalan'ın yeni hedefi iki gazeteci
- Ünlü sunucu yoğun bakımda
- Barış Atay, 'yetti artık' diyerek anlattı
- İzmir'deki orman yangınlarında son durum!
- Şahan Gökbakar'dan TBMM kavgasına kısa ve net tepki!
- 'Hoca efendi' demişti, o şimdi rektör
- Adana bunu unutmaz