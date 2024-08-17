Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Yayınlanma: 17.08.2024 - 23:20

Güncelleme: 17.08.2024 - 23:20

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinin açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 51 kilometre olarak kaydedildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.