Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 23:20
Rusya’da 7.2 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı verildi
Abone Ol google-news

Rusya’nın doğusundaki Kamçatka bölgesinin açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi’nin yaptığı açıklamaya göre depremin derinliği 51 kilometre olarak kaydedildi.

ABD Ulusal Meteoroloji Servisi Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı verdi.


Rusya haberleri deprem haberleri tsunami haberleri

İlgili Haberler

17 Ağustos’un yıl dönümünde uzmanından deprem uyarısı: ‘Hemen harekete geçilmeli’

17 Ağustos’un yıl dönümünde uzmanından deprem uyarısı: ‘Hemen harekete geçilmeli’
‘Deprem değil plansızlık öldürür’

‘Deprem değil plansızlık öldürür’
Yurttaşa soruldu: Kendinizi deprem tehdidi altında hissediyor musunuz?

Yurttaşa soruldu: Kendinizi deprem tehdidi altında hissediyor musunuz?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler