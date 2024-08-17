‘Deprem değil plansızlık öldürür’

Yayınlanma: 17.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 17.08.2024 - 04:00

17 Ağustos depreminin yıl dönümünde Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet TV’ye konuk oldu. Önemli uyarılarda bulundu.

Binlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Gölcük merkezli 17 Ağustos depreminin üzerinden 25 yıl geçti. Uzmanların “Her an olabilir” dediği İstanbul depremi öncesi Şişli’deki son durumu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Cumhuriyet’e ve Cumhuriyet TV’ye değerlendirdi. Şişli’nin İstanbul’un merkezi olduğuna dikkat çeken Şahan, “Şişli’nin gün içindeki nüfusu 4 milyonu buluyor. Öte yandan ilçenin yapı stokunun yüzde 93’ü, 2000 öncesi yapılan binalardan oluşuyor. Depremde yıkılacak gökdelen var” dedi.

'PATLAK LASTİĞE YAMA YAPMAK'

Olası İstanbul depreminin hem İstanbul, hem Türkiye hem de bölge ülkeler için de çok büyük etkileri olacağını belirten Şahan, “99 depremi sonrası almadığımız çok ders var. 99 sonrası İstanbul çok kötü bir sınav verdi. Bunda en büyük sebep, kentin rantını belirli sermaye gruplarına peşkeş çekmek için enstrüman olarak çıkarılan yasalar. Deprem yasası gibi lanse edilen bu yasalarla kente ihanet edildi. Bir ülke ekonomisini inşaat ekonomisi üzerine kurarsanız, bunu da İstanbul odaklı yaparsanız sonuçları böyle ağır olur” ifadelerini kullandı. Bu zamana kadar alınan önlemleri “Patlak lastiğe yama yapmak” olarak değerlendiren Şahan, Şişli’deki çalışmalarına ilişkin şunları söyledi:

'DEPREM BİR SEFERBERLİK İŞİ'

“Gelir gelmez Meclis’i olağanüstü toplayarak İBB KİPTAŞ ile İstanbul Yenileniyor uygulamasının protokolünü yaptık. İlk olarak KİPTAŞ’a başvurmuş yurttaşların evlerini maliyetine dönüştüreceğiz. Bizim şirketimiz KENTAŞ, masada moderatör olarak bulanacak ve yurttaşın işini kolaylaştıracak. Bütün Şişli’yi kapsayan planları çalışmaya başladık. Bu planlarla depremi ve dönüşüm önceleyen “Şişli Yerinde Güçlü” sloganıyla hareket ediyoruz. Bu kapsamda Kuştepe ve Mahmut Şevket Paşa mahallelerinde ofisler açtık. Biz bu sorunun bize düşen boyutlarında elimizden geleni yapacağız. Ancak deprem konusu bir seferberlik işi. Tüm bileşenler bir masada bunu ele almak ve çözüm üretmek zorundayız.”

'4 KALEMLE 5 MİLYAR RANT SAĞLANDI'

“İktidar yeşil alandan, sağlık alanından, pazar alanından, spor alanından deprem yasaları kullanılarak ve önceki İBB yönetiminin imar yetkilerini artırarak sağladığı rantın değeri 5 milyar Dolar” diyen Şahan, “5 milyar ile yüzde 93’ü eski yapı olan Şişli’nin tamamını yenilesek bile bu para bitmiyor” ifadesiyle ranta aktarılan miktarın büyüklüğüne dikkat çekti. Hedeflerinin beş yıl içinde Şişli’nin tüm planlarını tamamlamak olduğunu belirten Şahan, “Depreme duyarlı, depremde dönüşebilecek ama metrekare değil yaşam odaklı bir plandan bahsediyoruz. O yüzden ‘Yerinde ve güçlü Şişli’ diyoruz. 100 bin yurttaşın yaşamına doğrudan dokunmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.