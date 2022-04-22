Rusya'da araştırma enstitüsünde yangın çıktı
Rusya'nın Tver kentindeki Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nde çıkan yangında 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Rus haber ajansı Tass'a göre; Rusya'nın Tver kentinde, Havacılık ve Uzay Savunma Kuvvetleri Merkez Araştırma Enstitüsü'nün ikinci katında başlayan yangın kontrol edilemeyince felaket boyutuna ulaştı.
Toplamda 2700 metrekarelik bir alanı tahrip eden yangında, resmi rakamlara göre 7 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi ise ynagından dolayı çıkan duman sebebiyle müşahade altına alındı.
Müdehale ekibi yangını, yangın söndürme helikopterleri ile söndürdü.
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