Rusya'da bir 'terör saldırısı'nın önlendiği bildirildi

Moskova'da Ukrayna güvenlik servisleri tarafından Rusya Savunma Bakanlığı için ürünler üreten yerli bir savunma sanayi kuruluşunun yöneticilerinden birine karşı planlandığı iddia edilen bir “terör saldırısı”nın önlendiği bildirildi.

Rusya'da bir 'terör saldırısı'nın önlendiği bildirildi
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Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:23

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da Ukrayna güvenlik servisleri tarafından Rusya Savunma Bakanlığı için ürünler üreten yerli bir savunma sanayi kuruluşunun yöneticilerinden birine karşı planlandığı iddia edilen bir “terör saldırısı”nı önlediğini bildirdi.

Üst düzey yöneticinin, arabasına bir bomba koyulduğunu ve havaya uçurulması planlandığını aktaran FSB, “Ukrayna özel servisleri tarafından Rusya Federasyonu'nun Rusya Savunma Bakanlığı için ürünler üreten savunma sanayi kuruluşunun yöneticilerinden birine karşı Moskova bölgesinde planlanan bir terör eylemini engelledik” açıklamasında bulundu.

Patlayıcı cihazın, patlamayı gerçekleştirmek üzere belirtilen aracın altına yerleştirildiğini belirten FSB, “Yürütülen faaliyetler sonucunda Moskova, Sverdlovsk bölgeleri ve Perm Krai'de yaşayan yedi Rus vatandaşı gözaltına alınmıştır” ifadelerini kullandı.

FSB'ye göre, saldırganların faaliyetleri Ukrayna güvenlik servisleri çalışanları tarafından yabancı internet mesajcılarının yardımıyla koordine edildi ve bu da tutuklulardan ele geçirilen iletişim araçlarındaki bilgilerle doğrulandı.

FSB, “Halihazırda grup üyeleri itiraflarda bulunmakta ve soruşturmada işbirliği yapmaktadır” ifadelerine yer verdi.


Etiketler: #FSB #Rusya

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