Rusya’da WhatsApp yasaklanacak mı? 2025 planı ve iddialar...

Yayınlanma: 24.12.2024 - 15:37

Güncelleme: 24.12.2024 - 15:39

Rusya, 2025 yılında WhatsApp’ı tamamen engellemeyi planlıyor. Popüler mesajlaşma uygulamasının Rusya’daki geleceği, kullanıcı verilerini Rus güvenlik servisleriyle paylaşmayı reddetmesi durumunda belirsizleşiyor. Rus senatör Artyom Sheykin, WhatsApp’ın bu verileri paylaşma konusunda isteksiz olması halinde platformun Rusya’daki erişiminin engellenebileceğini belirtti.

WHATSAPP VE RUS GÜVENLİK SERVİSLERİ ARASINDAKİ GERİLİM

Artyom Sheykin, yabancı şirketlerin Rus yasalarına uymak zorunda olduğunu ve aksi takdirde ülkede faaliyetlerine devam etmelerinin mümkün olmayacağını vurguladı. Rusya'nın medya düzenleyicisi Roskomnadzor, WhatsApp’ı, kullanıcı verilerini Rusya'da depolamaya ve güvenlik kurumlarına sunmaya zorlayan yeni düzenlemeleri duyurdu. Ancak, WhatsApp yönetimi, bu kurallara henüz uyum sağlamamış durumda.

TERÖRİST GRUPLAR İDDİASI VE YENİ YASA TASARISI

Rusya Devlet Duması üyesi Oleg Matveychev, WhatsApp’ın terörist ve aşırılık yanlısı gruplar tarafından kullanıldığını iddia etti. Matveychev, platformun Rus güvenlik birimleriyle iş birliği yapmayı reddetmesinin, WhatsApp’ın geleceğini daha da belirsiz hale getireceğini ifade etti. Buna ek olarak, Rusya’nın popüler mesajlaşma uygulamalarındaki uluslararası aramaları yasaklama planları da gündemde.

VİBER’İN ENGELLENMESİ VE DİĞER SOSYAL MEDYA YASAKLARI

Rusya, geçmişte Viber gibi popüler mesajlaşma uygulamalarını terörle mücadele yasalarını ihlal ettikleri gerekçesiyle engellemişti. Facebook, Instagram ve Twitter (şimdi X) gibi sosyal medya platformları da Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana Rusya’da erişilemez hale gelmişti. Rusya’nın, dolandırıcılık amacıyla yapılan yabancı çağrıları engellemeye yönelik yeni yasakları devreye sokmayı planladığı da belirtiliyor.

WHATSAPP’IN RUSYA’DAKİ GELECEĞİ BELİRSİZ

Rusya’nın, WhatsApp gibi yabancı platformlar üzerinde daha fazla kontrol kurma çabası, dünya çapında dijital özgürlükler konusunda önemli bir dönüm noktası olabilir. Bu gelişmeler, yalnızca Rusya’daki kullanıcıları değil, aynı zamanda küresel kullanıcıları da etkileyebilir. WhatsApp, Rusya’daki yasal baskılara nasıl tepki verecek? Merakla bekleniyor...