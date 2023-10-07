Rusya'da bombalı saldırı: Politikacının aracı patladı

Birleşik Rusya Partisi’nin Herson bölgesine bağlı Novokahovka şubesinin Genel Sekreteri Vladimir Malov, otomobilinin havaya uçurulması sonucunda ağır yaralandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.10.2023 - 12:34
Rusya'da bombalı saldırı: Politikacının aracı patladı
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Rusya’ya bağlanan Herson bölgesinden Federasyon Konseyi üyesi İgor Kastukeviç, Telegram kanalınından yaptığı açıklamada Birleşik Rusya Partisi'nin Novokahovka Genel Sekreteri Vladimir Malov’un otomobilinin havaya uçurulması sonucunda ağır yaralandığını bildirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Kastukeviç, "Bugün saat 09.30 sularında Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka Genel Sekreteri 1957 doğumlu Vladimir Malov’un otomobili havaya uçuruldu. Ağır yaralanan Malov hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor” ifadelerini kullandı.

Kastukeviç, Birleşik Rusya Partisi’nin Novokahovka şubesi sekreterinin otomobilinin bombalanmasının sivil halka yönelik bir terör saldırısı olarak değerlendirildiğini belirtti.


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