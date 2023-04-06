Rusya'da ilginç olay! 19’uncu kattan düşen kişi hayatta kaldı

Yayınlanma: 06 Nisan 2023 - 17:59

Güncelleme: 06 Nisan 2023 - 17:59

Rusya'nın Voronej kentinde 3 Nisan’da bir binanın 19’uncu katından park halindeki aracın üzerine düşen 40 yaşındaki adam hayatta kaldı. Bölgeye gelen ilk yardım ekipleri şahsı düştüğü arabanın üzerinden çıkarırken, kişinin ekiplerin yardımı ile ayağa kalkarak ambulansa doğru yürüdüğü görüldü. Tedavi altına alınan adamın sarhoş olduğunu ifade eden yetkililer, bu nedenle dengesini kaybederek binadan düşmüş olabileceğini aktardı.

Yapılan sağlık kontrollerinde şahsın beyin travması geçirdiği, parmaklarında kırıklar ve omurilik kısmında da zedelenme olduğunu ifade eden yetkililer, tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Şahsın düştüğü anlar çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altında alınırken, adamın üzerine düştüğü araba ise kullanılamaz hale geldi.