Rusya’da muhalif siyasetçi gözaltına alındı

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:33

Rusya'da muhalif siyasetçi Yevgeniy Royzman, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Rusya’nın tanınmış muhalif siyasetçilerinden, 2013 ila 2018 yıllarında Yekaterinburg valiliği yapan Royzman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun itibarını zedeleyici ifadeler kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Royzman, "yalnızca bir cümle" için gözaltına alındığını ifade etti.