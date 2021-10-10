Rusya’da paraşütçüleri taşıyan L-410 uçağı düştü
Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nde paraşütçüleri taşıyan bir L-410 uçağının zemine sert iniş yaptığı bildirildi.
Sputnik’e konulan acil servislerden bir kaynak, Tataristan’da içinde 21 paraşütçü ve 2 mürettebat üyesinin bulunduğu L-410 uçağının düştüğünü söyledi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı bölge idaresi de bu bilgileri doğruladı.
Bölgeye ulaşan kurtarma ekipleri 23 kişinin bulunduğu uçakta 3 kişiye ulaşıldığını, diğerlerine ise ulaşılmaya çalışıldığını belirtti.
Ayrıntılar geliyor...
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