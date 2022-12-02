Rusya'da savaş uçağı düştü: Soruşturma başlatıldı
Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.
Rusya Doğu Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Primorskiy bölgesinde bulunan Alekseyevka köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.
Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen olmadığı aktarıldı.
Açıklamada, "Uçak mühimmatsız uçuş yaptı. Uçağın düşmesine teknik arıza neden olabilir" ifadelerine yer verildi.
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