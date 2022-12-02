Rusya'da savaş uçağı düştü: Soruşturma başlatıldı

Rusya'nın Primorskiy bölgesinde "Mig-31" tipi savaş uçağının, eğitim uçuşu esnasında düştüğü bildirildi.

AA
02 Aralık 2022 Cuma, 12:15
Rusya'da savaş uçağı düştü: Soruşturma başlatıldı
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Rusya Doğu Askeri Bölgesinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mig-31 tipi savaş uçağının, planlı eğitim uçuşu yaparken Primorskiy bölgesinde bulunan Alekseyevka köyünün yakınlarındaki ormanlık alana düştüğü belirtildi.

Mürettebatın fırlatma koltuğuyla uçaktan atladığı kaydedilen açıklamada, ilk belirlemelere göre olayda ölen olmadığı aktarıldı.

Açıklamada, "Uçak mühimmatsız uçuş yaptı. Uçağın düşmesine teknik arıza neden olabilir" ifadelerine yer verildi.


Rusya savaş uçağı

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