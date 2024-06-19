Rusya’da tutuklu ABD askerine hapis cezası
Rusya’da Mayıs ayında kız arkadaşını darp edip parasını gasp etmekle suçlandıktan sonra tutuklanan ABD askeri Gordon Black, 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Rusya’nın Vladivostok kentinde geçtiğimiz ay kız arkadaşı Alexandra Vashchuk’u darp edip parasını çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 34 yaşındaki ABD askeri Gordon Black’in cezası belli oldu.
Pervomaisky Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarılan Gordon Black, kız arkadaşını ölümle tehdit ettiği ve parasını çaldığı gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis ve 10 bin ruble para cezasına çarptırıldı.
Gordon Black’in cezasını tutuklu bulunduğu cezaevinde tamamlayacağı, avukatlarının mahkeme kararına itiraz edeceği belirtildi.
ABD askeri Gordon Black’in Rus Alexandra Vashchuk ile internette tanıştığı belirtilmişti.
Black’in Güney Kore’deki görev yerinden Texas’ta Fort Cavazos’a dönmesi gerektiği, ancak önce Çin’e ve sonra Rusya’ya geçtiği öğrenilmişti.
Black, 2 Mayıs’ta Rusya’nın Vladivostok kentinde Vashchuk’u darp ettiği ve 10 bin Ruble (119 dolar) parasını çaldığı gerekçesiyle kentinde tutuklanmıştı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Black’in Rusya ve Çin’e izinsiz seyahat ederek ordu kurallarını çiğnediğini açıklamıştı.
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