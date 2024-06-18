Rusya'dan Pasifik Okyanusu'nda meydan okuma: Onlarca gemi ve deniz aracı katılacak!

Rus Donanması, 18-28 Haziran tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda yaklaşık 40 gemi ve deniz aracının katılacağı tatbikat gerçekleştirecek.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 18.06.2024 - 11:07
Rusya'dan Pasifik Okyanusu'nda meydan okuma: Onlarca gemi ve deniz aracı katılacak!
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Rus Donanması, Pasifik Filosu'nun 18-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek ve yaklaşık 40 gemi ve deniz aracının katılacağı tatbikat kapsamında kuvvet geliştirme çalışmalarına başladığı belirtildi.

Açıklamada, "Pasifik Filosu kuvvetleri, Pasifik Filosu Komutanı Amiral Viktor Liina'nın genel yönetimi altında 18-28 Haziran tarihlerinde Pasifik Okyanusu'nda, Japonya ve Okhotsk denizlerinde gerçekleştirilecek olan planlı ikili tatbikat kapsamında üs konumlarından belirlenen bölgelere konuşlanmaya başladı" denildi.

Rus Donanması, bu tatbikatın ilk kez iki taraflı olarak değerlendirildiğini, çünkü Primorskaya Çeşitli Kuvvetler Filosu ve Rusya'nın Kuzeydoğusundaki Kuvvetler Ortak Komutanlığı'nın bir senaryosunu içerdiğini açıkladı.


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