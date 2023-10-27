Hamas'tan İsrail açıklaması: Kara saldırısı yaklaşıyor

Yayınlanma: 27.10.2023 - 08:27

Güncelleme: 27.10.2023 - 08:27

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, bir grup gençle dijital platform üzerinden gerçekleştirdiği toplantıda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla başlattığı kapsamlı saldırılara ve akabinde yaşanan gelişmelere değindi.

İsrail'in 7 Ekim'dekine benzer bir kaybı kaldıramayacağını kaydeden Meşal, ABD'nin bugün bir kara savaşı veya manevrası gerçekleştirmek suretiyle istediklerini minimum kayıpla elde etmek için "ortak planlama, yönetim ve niteliksel katılımla" savaşa yürüdüğünü ifade etti.

ABD'nin üç yol izlediğine dikkati çeken Meşal, bunlardan birinin Gazze'ye karadan girmemek olduğunu, bununla da Gazze'yi havadan vurması için İsrail'e uzun bir fırsat tanındığını belirtti.

Meşal, diğer bir yolun ise ABD'nin, direniş güçlerinin tünellerdeki gücünü bildiği için uzmanlarıyla birlikte müdahale edeceğini ve dolayısıyla Gazze'nin derinliklerine nüfuz etmek ve sinir gazı silahları kullanarak direnişçileri tünellerde bir süreliğine felç etmek için generaller, modern mühimmat ve rehineleri kurtarma konusunda uzman olan Delta Gücü'nü gönderdiğini aktardı.

Hamas yöneticisi Meşal, üçüncü yolun birinci ve ikinci yol tamamladıktan sonra gerçekleştirileceğini ve bunun taktiksel bir plan olduğunu, kuzeyden denizden veya kemer şeklinde veya kapsamlı bir şekilde giriş yapılmasının planlandığını, son iki gündür Han Yunus'un doğusunda nabzı ölçmeye yönelik girişimlerde bulunulduğunu söyledi.

Kara savaşının yaklaştığını ve tehlikeli bir aşamaya girildiğini belirten Meşal, İsrail ve ABD'nin kayıpları en aza indirmek ve 7 Ekim'deki ilk saldırıdan sonra ikinci bir saldırıyı önlemek için kapsamlı bir plan yaptığını ifade etti.

Meşal, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu zafer olmadan savaşı durduramaz, yolsuzluk suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu için savaş ona bir iç krizle geri döner ve seferberliğe rağmen zafer yok. Şu anda daha fazla esirin serbest bırakılması, sınır kapılarının açılması ve siyaset ve medya aracılığıyla hedef alma dalgasının azaltılması yönünde görüşmeler yapılıyor" diye konuştu.