Rusya'da vatandaşlar temmuzda rekor düzeyde döviz aldı
Rusya'da vatandaşların temmuzda rekor düzeyde döviz aldığı ve önemli bir kısmının yurt dışına gönderildiği bildirildi.
Rusya Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, Rusya'daki tüzel kişilerin haziranda 176 milyar ruble net döviz alımı yaptığı belirtildi.
Söz konusu net alımların temmuzda 237 milyar ruble (yaklaşık 3,9 milyar dolar) düzeyine çıktığına işaret edilen açıklamada, bu miktarın rekor düzeyde olduğu vurgulandı.
Döviz alımındaki artışa rağmen döviz mevduatlarındaki para miktarının 3 milyar dolar azaldığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu durumun da dövizin önemli bir kısmının alındıktan sonra yurt dışına gönderildiği anlamına geldiğine işaret edildi.
Açıklamada, alımların önemli bir kısmının ithalatçılar ve dost sayılan
ülkelerin bankaları tarafından yapıldığı ve ülkede ithalatın toparlanmasıyla
dövize yönelik talebin daha da artmasının beklendiği kaydedildi.
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