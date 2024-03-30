Rusya’daki 130’dan fazla diplomatik temsilcilik, terör saldırısında ölenleri andı

Rusya’da bulunan 130’dan fazla diplomatik misyonun 250’den fazla temsilcisi, Moskova’daki Crocus City Hall konser salonu önünde terör saldırısında hayatını kaybedenleri andı.

AA
Yayınlanma: 30.03.2024 - 18:37
Rusya’daki 130’dan fazla diplomatik temsilcilik, terör saldırısında ölenleri andı
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konser salonu önünde terör saldırısında hayatını kaybedenleri anmak için yapılan törende olay yerine çiçek bırakıldığı belirtildi.

Anma etkinliğine 130'dan fazla diplomatik misyonun temsilcileri ve personeli dahil 250’den fazla kişinin katıldığı kaydedilen açıklamada, “Böylesi zor bir dönemde Rus halkıyla dayanışma gösterdikleri için diplomatik kuruluşların saygıdeğer temsilcilerine derin müteşekkiriz.” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE'NİN MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ BİLGİÇ DE KATILDI 

Crocus City Hall konser salonu önündeki anma töreninde Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, olay yerine Türkiye Büyükelçiliği adına çelenk koydu. ABD, Avrupa Birliği üyesi ülkeleri, İngiltere, Bağımsız Devletler Topluluğu üye ülkeleri, Afrika ülkeleri, Latin Amerika, Arap ülkeleri dahil pek çok ülkenin diplomatik temsilcisi olay yerine çiçek bıraktı.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Rusya’nın başkenti Moskova'da "Crocus City Hall" adlı konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 144’e yükseldiği açıklanmıştı.

Moskova’daki Basmanniy Bölge Mahkemesi, saldırıyla ilgili hakim karşısına çıkarılan 9 şüpheli hakkında tutuklama kararı vermişti.


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