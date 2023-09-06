Rusya'dan ABD çıkışı: 'Son Ukraynalı kalıncaya kadar...'

Yayınlanma: 06.09.2023 - 16:04

Güncelleme: 06.09.2023 - 16:04

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna'yı maddi olarak desteklemeye devam edeceğini belirterek, "Savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler" dedi.

Peskov, gazetecilere ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kiev ziyaretinde Ukrayna'ya yeni yardımlar açıklayabileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

ABD'nin Kiev'e ne kadar gerekiyorsa yardım etme niyetini birçok defa duyduklarını kaydeden Peskov, "Bir başka deyişle, onlar (ABD) fiilen savaş durumunda olan Ukrayna'yı desteklemeye devam edecekler ve savaşı son Ukraynalıya kadar hiçbir masraftan kaçınmadan yürütecekler" ifadesini kullandı.

Peskov, bu yardımların "özel askeri operasyonu" etkilemeyeceğini dile getirdi.

"ERMENİSTAN-ABD ASKERI TATBİKATI ENDİŞE YARATIYOR"

Ermenistan'ın topraklarında ABD ile 11-20 Eylül'de ortak "Eagle Partner 2023" tatbikatı gerçekleştirecek olmasını da değerlendiren Peskov, "Elbette bu tür haberler özellikle mevcut durumda endişe yaratıyor. Bu nedenle bu haberi derinlemesine analiz edip durumu izleyeceğiz" diye konuştu.

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Arap aşiretleri ile SDG arasında 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar hakkında da konuşan Peskov, "Rusya, Suriye'de henüz tam olarak uygulanmayan Soçi anlaşmalarına uymaya devam ediyor. Aynı zamanda Rusya, ülkede düzeni tesis etmede, terörist unsurlarla mücadele etmede Suriye'nin meşru yönetimine tutarlı bir şekilde yardım etme çizgisini sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.