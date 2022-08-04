Rusya’dan ABD’ye Covid-19 suçlaması: "Covid-19, insan yapımı ve ABD'nin gelişiminde parmağı olduğu bir salgındır"

04 Ağustos 2022 Perşembe, 23:27

Tüm dünyayı etkisi altına alan, insan hayatını ve küresel ekonomiyi baltalayan koronavirüs salgınıyla ilgili Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Igor Kirillov ABD’yi suçladı.

Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasında ABD'nin parmağının olabileceğini söyleyen Kirillov, "ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın, yeni korona virüsün ortaya çıkmasında rol oynaması ihtimalini değerlendiriyoruz. Ajans, 2009'dan beri yeni korona virüs türlerini inceleyen Predict programını finanse ediyor" ifadelerini kullanarak ABD merkezli "Metabiota" şirketinin Ukrayna'daki bu tür çalışmalarda da görev aldığını hatırlattı.

"ABD ASKERİ BİYOLOGLARININ KORONAVİRÜSÜN ORTAYA ÇIKMASI..."



ABD'li yetkililerin daha önce bu gibi çalışmaları sürekli olarak itiraf ettiğini savunan Kirillov, "ABD yönetiminin dar hedefli biyolojik çalışmaları göz önüne alındığında ve bu tür açıklamalar bizi yeni koronavirüs pandemisinin nedenlerine ve ABD askeri biyologlarının koronavirüsün ortaya çıkması ve yayılmasındaki rolüne yeniden bakmaya neden oluyor" dedi.