Rusya'dan ABD'ye karşı yeni hamle

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD Kongresinin 398 üyesine yaptırım kararı aldıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
13 Nisan 2022 Çarşamba, 22:10
Rusya'dan ABD'ye karşı yeni hamle
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 24 Mart'ta Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekillerini Rusya karşıtı yaptırımlara dahil ettiği hatırlatıldı.

Mütekabiliyet esası gereği ABD Kongresi Temsilciler Meclisinin 398 üyesi hakkında yaptırım kararı alındığı kaydedilen açıklamada, söz konusu isimlerin bulunduğu listeye de yer verildi.


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