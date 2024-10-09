Rusya'dan ABD'ye suçlama: Büyük ölçekli bölgesel savaşa geçiş eşiğindeyiz

Yayınlanma: 09.10.2024 - 15:46

Güncelleme: 09.10.2024 - 15:46

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Orta Doğu'daki duruma değinen Verşinin, "(Gazze'de) Ateşkesin sağlanması, İsrail dahil bölgedeki tüm devletlerin güvenliğinin sağlanması gerekiyor. BM'nin birçok kararında yer alan Filistinlilerin kendi kaderlerini belirleme ve bağımsız devlet kurma hakkının uygulanması gerekiyor. Bu olmadan herhangi bir olumlu gelişme olmaz. Sonuç olarak büyük ölçekli bölgesel savaşa geçiş eşiğindeyiz" diye konuştu.

ABD'nin Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımını değerlendiren Verşinin, Amerikalıların BMGK'de Gazze ile ilgili birçok kararı veto ettiğini ve bu yaklaşımın yapıcı olmadığını söyledi.

Verşinin, "Maalesef BMGK, ABD'nin yaklaşımı yüzünden akan kanı ve şiddeti durduracak adım atamadı, atamıyor. Bu çok üzücü ve BM'nin itibarını baltalıyor" ifadesini kullandı.

BMGK'nin yenilenmesi ve genişletilmesi gerektiğini dile getiren Verşinin, "Birçok ülkenin pozisyonlarını dikkate alacak yenilenmeye ihtiyaç var. Ancak BMGK'ye NATO ve Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerini dahil etme girişimleri kabul edilemez. Bu zarar verici bir karar olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki duruma da dikkati çeken Verşinin, Kazakistan'ın başkenti Astana'da uluslararası bir toplantının düzenleneceğini ve bunun için gerekli hazırlıkların yapıldığını aktardı.