Rusya'dan ABD'ye tepki: Hint Pasifik'teki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor

05 Ağustos 2022 Cuma, 12:50

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemlerini değerlendirerek, şu şekilde konuştu:

"ABD ve yakın müttefiklerinin bölgede dar yapıların oluşturulması yönündeki faaliyetleri, fikir birliği ve karşılıklı saygı temelinde hareket eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturuyor. Buna AUKUS (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ittifak) gibi askeri siyasi yöndeki eylemler de dahil. Hint Pasifik bölgesinde, NATO çıkarlarının ilerletilmesi için AUKUS'u kullanma eğilimi var."

Lavrov, Rusya ve ABD arasında tutuklu Rus ve ABD’li vatandaşların takası meselesine de değinerek, "Bu konuyu, Putin (Rusya Devlet Başkanı) ile Biden'ın (ABD Başkanı) kararlaştırdığı kanal çerçevesinde görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, İran nükleer anlaşması meselesinde İran'ın pozisyonunu "doğru" bulduklarını ve ABD'nin anlaşmaya dönmesi gerektiğini vurguladı.