Rusya'dan ABD'ye tepki: Hint Pasifik'teki eylemleri ASEAN için tehdit oluşturuyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki faaliyetlerinin, ASEAN için tehdit oluşturduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.
Sergey Lavrov, ABD'nin Hint Pasifik bölgesindeki eylemlerini değerlendirerek, şu şekilde konuştu:
"ABD ve yakın müttefiklerinin bölgede dar yapıların oluşturulması yönündeki faaliyetleri, fikir birliği ve karşılıklı saygı temelinde hareket eden Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) için tehdit oluşturuyor. Buna AUKUS (ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki ittifak) gibi askeri siyasi yöndeki eylemler de dahil. Hint Pasifik bölgesinde, NATO çıkarlarının ilerletilmesi için AUKUS'u kullanma eğilimi var."
Lavrov, Rusya ve ABD arasında tutuklu Rus ve ABD’li vatandaşların takası meselesine de değinerek, "Bu konuyu, Putin (Rusya Devlet Başkanı) ile Biden'ın (ABD Başkanı) kararlaştırdığı kanal çerçevesinde görüşmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Lavrov ayrıca, İran nükleer anlaşması meselesinde İran'ın pozisyonunu "doğru" bulduklarını ve ABD'nin anlaşmaya dönmesi gerektiğini vurguladı.
Video Haberler
- Beşiktaş’ta trafik kazası: 7 yaralı
- İşçileri taşıyan minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var
- Abdurrahman Dilipak: 'Ankara siyaseti bütün kanatları il
- Alkollü sürücü: Polisin nakliyesi olduğunda...
- Oyuncu Civan Canova hastaneye yatırıldı
- İlk kez bir Kruvaziyer gemisini ağırladı
- Alışveriş yapan kadının 'telefonunu' çaldı
- 'Türkçe sorularında şifreleme'
- İstanbul merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
- ‘Yaşayabilmek için bu kararı aldık’
En Çok Okunan Haberler
-
- Benzin ve motorine indirim geliyor
- Son seçim anketi yayımlandı
- 'Erdoğan fikir değiştirecek...'
- Editörün konuşması Telegram’da yayınlandı
- 'Tahminler şaşabilir'
- 'MEB’in sınavları da iptal edilmeli!'
- Marmaris'te can pazarı: Ölü ve yaralılar var
- 'İnkar ederlerse elimde liste var!'
- 'Falyalı'ya yol veren Sedat Peker'di'
- 'KPSS skandalı cemaat operasyonu'