Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna üzerindeki etkisi tüm sınırları aşıyor

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 15:01

Rusya Dışişleri Bakanlığı Kuzey Amerika Dairesi Başkanı Aleksander Darchiev gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Aleksander Darchiev, Rusya'nın, Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu"nun hedeflerine ulaşacağını ve Batı'nın, Ukrayna'ya askeri yardımının bu süreci engellemeyeceğini söyledi.

Darchiev, "Ukrayna'ya yapılan milyarlarca dolarlık askeri yardımın, özel harekatımızın hızı üzerinde önemli bir etkisi yok. Operasyonun, amaçları ve görevleri yerine getirilecek" ifadelerini kullandı.

Darchiev, Batı tarafından Ukrayna'ya sevk edilen uzun menzilli silahların, Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu"nun coğrafyasını genişleteceğine yol açacağını dile getirdi.

Darchiev, "Ukrayna'yı daha uzun menzilli silahlarla güçlendirme politikası, yalnızca özel harekatın coğrafi hedeflerinin daha da ileri gitmesine neden olacak" dedi.

'ABD VE NATO İLE KARŞI KARŞIYA GELMEK İSTEMİYORUZ'

Aleksander Darchiev, Avrupa Birliği'nin, Rusya'ya karşı uyguladığı yaptırımlar sonucunda "ABD'den daha çok sert darbe aldığını" ifade etti.

Darchiev, "Görünüşe göre, bazı Avrupa ülkeleri Rusya ile açık bir çatışmaya girerse Beyaz Saray buna pek itiraz etmeyecektir" diye konuştu.

Darchiev ayrıca, ABD veya NATO ile "karşı karşıya gelmek istemediklerini" belirterek, "Batı'nın gönderdiği silahlar, Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından ısrarla imha ediliyor" dedi.

'ABD'NİN UKRAYNA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TÜM SINIRLARI AŞIYOR'

Aleksander Darchiev, ABD'nin Ukrayna üzerindeki etkisinin, çatışmaya giderek daha fazla taraf olmaya başladığı bir boyuta ulaştığını söyledi.

Darchiev, "Washington'ın Kiev üzerindeki etkisinin derecesi, olası tüm sınırları aşıyor" ifadelerini kullandı.

Darchiev, "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri ve Ukrayna'nın kurtarılmış topraklarındaki sivil nüfusa yönelik ölümcül bombardımanların, ABD karar alma merkezlerinin onayıyla gerçekleştiği ortaya çıktı" diye konuştu.

Darchiev ayrıca, Ukrayna'daki meseleler hakkında Washington ile görüşmenin "sorunlu" olduğunu sözlerine ekledi.