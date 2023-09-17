Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna'daki savaşı Washington yönetiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Ukrayna'da Rusya’ya karşı savaşı yönettiğini, silah ve istihbarat verileri sağladığını belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 15:56
Rusya'dan ABD'ye tepki: Ukrayna'daki savaşı Washington yönetiyor
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazeteci Pavel Zarubin’in sunduğu ‘Moskova. Kremlin. Putin’ programı için verdiği demeçte ABD’nin Ukrayna'da Rusya’ya karşı savaşı yönettiğini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre Lavrov, Washington’un Kiev’e daha uzun menzilli füzeleri tedarik etme olasılığı ile ilgili soru karşısında şu yorumu yaptı:

“Olan şu ki, Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak amacıyla Ukrayna, uzun yıllar boyunca kendi elleriyle ve kendi bedenleriyle savaş yürütmek üzere hazırlandı. Ne derse desinler, bu savaşı (ABD) yönetiyor, silah, mühimmat, istihbarat, uydu verileri sağlıyor, bize karşı savaş yürütüyor.”


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