Rusya'dan Avrupa'ya mesaj: Avrupa'nın, Rusya olmadan enerji güvenliği imkansız

02 Eylül 2022 Cuma, 12:58

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması Sözcüsü Vyacheslav Volodin, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Volodin, Rusya olmadan Avrupa'nın enerji güvenliğinin "imkansız" olduğunu ileri sürerek, Avrupalı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırması ve Nord Stream 2'yi başlatması gerektiğini, aksi takdirde vatandaşlarının hayatlarını "daha da karmaşık" hale getireceklerini söyledi.

Volodin, "Avrupa'nın, Rusya olmadan enerji güvenliği imkansız. Avrupa devletlerinin başkanları için gerçek an geldi" dedi.

'GAYRİ MEŞRU YAPTIRIMLARI KALDIRIN'

Vyacheslav Volodin, Avrupa'nın "kendileri için yarattıkları" durumdan iki çıkış yolu olduğunu savundu.

Volodin, "Önce ülkemize yönelik gayri meşru yaptırımları kaldırın ve Nord Stream 2'yi başlatın. Ya da her şeyi olduğu gibi bırakın, bu da ekonomik sorunlara yol açacak ve vatandaşların hayatını daha da zorlaştıracaktır" ifadelerini kullandı.

'FRANSA, ENERJİ KRİZİNİ ÇÖZEMEDİ'

Vyacheslav Volodin, geçen yıl Avrupa ülkelerinin 341 milyar metreküp gaz satın aldığını ve bunun neredeyse %50'sinin Rus gazı olduğunu söyledi.

Volodin, "Ülkemizi hedef alan yaptırımlar, onları başlatan Avrupa devletlerinde bir enerji krizine yol açtı" dedi.

Volodin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cezayir ziyareti sırasında gaz krizini çözmeye çalıştığını, ancak bunu başaramadığını öne sürdü.