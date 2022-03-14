Rusya'dan 'Batı'nın baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremez' açıklaması
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Vershinin, Batı'dan gelen yaptırım kararlarının, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyeceğini söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.
"YAPTIRIMLAR BİZİM KARARIMIZ DEĞİL"
Deneyimli diplomat konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Vershinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir" dedi.
ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Vershinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz" görüşünü paylaştı.
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