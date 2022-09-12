Rusya'dan Batı'ya uyarı: Tahıl Sevkiyatı Anlaşması tam olarak uygulanmıyor

12 Eylül 2022 Pazartesi, 18:41

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Tahıl Sevkıyatı Anlaşması'na yönelik açıklamalarda bulundu.

Aleksandr Gruşko, anlaşmanın bazı yönlerinin "gözden geçirilmesi" gerektiğini, mevcut haliyle "tam olarak" çalışmadığını savundu.

Gruşko, "Bu sorunu gündeme getirdik. Açıkçası, mevcut durumla aynı fikirde olamayız, çünkü bu iki belge üzerinde önemli çalışma bağlamını oluşturan temel anlayışlarla çelişiyor" ifadelerini kullandı.

Gruşko, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'nın 120 gün boyunca geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Sürenin ardından ülkelerin anlaşma üzerindeki etkilerini değerlendirmesi gerekiyor. Gerekirse ilgili anlaşmada değişiklik yapılabilir" dedi.

'BATI, VİCDANSIZ BİR YAKLAŞIM SERGİLİYOR'

Aleksandr Gruşko, Batılı ülkelerin Rusya ile BM arasında tarım ürünleri ihracatına ilişkin mutabakatın uygulanmasında "vicdansız bir yaklaşım" sergilediklerini ileri sürdü.

Gruşko, "Mutabakatın uygulanmasının analizi, ortaklarımızın bir kez daha vicdansız bir yaklaşım sergilediğini gösteriyor" dedi.

Gruşko, AB'nin, Rusya'ya yönelik lojistik yaptırımlarının, Brüksel'in tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin İstanbul anlaşmalarına uygun hareket etme konusundaki "isteksizliğini kanıtladığını" söyledi.

Gruşko ayrıca, "Özellikle, AB'nin, yaptırımların kaldırılmasına ilişkin aldığı bu kararlar, AB'nin İstanbul'da imzalanan muhtıraya göre hareket etme niyetinde olmadığını açıkça göstermektedir" diye konuştu.