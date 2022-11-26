Rusya'dan biyolojik laboratuvar çıkışı: Batılı ülkeler sabote etti

26 Kasım 2022 Cumartesi, 16:29

Rus Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Başkanı Igor Kirillov, biyolojik silahlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Igor Kirillov, Batılı ülkelerin, BM Güvenlik Konseyi'nde biyolojik laboratuvarlara yönelik uluslararası bir soruşturmaya ilişkin karar tasarısının oylanmasını sabote ettiğini söyledi.

Kirillov, "ABD'nin Ukrayna'daki biyoloji laboratuvarlarındaki askeri ve biyolojik faaliyetleri en yakın müttefikleri arasında bile soru işaretlerine neden olurken, Batılı ülkeler BM Güvenlik Konseyi'nde biyoloji laboratuvarlarının faaliyetlerinin uluslararası düzeyde soruşturulmasına ilişkin bir kararın oylanmasını sabote etti" dedi.

Ekim ayında Rusya'nın, Biyolojik ve Toksin Silahlar Sözleşmesi'nin Ukrayna ve ABD tarafından "ihlal edilmesini" BM Güvenlik Konseyine taşındığını hatırlatan Kirillov, "ABD, Fransa ve İngiltere belgeye karşı aleyhte oy kullanırken, Rusya ve Çin karar lehinde oy kullandı. Aralarında Hindistan, Meksika ve NATO üyesi Norveç'in de bulunduğu geri kalan ülkeler ise çekimser oy kullandı" diye konuştu.



