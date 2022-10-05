Rusya'dan BMGK açıklaması: Rusya'nın veto hakkından mahrum edilme önerileri bir delilik
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkının sona erdirilmesi önerilerini "delilik" olarak tanımladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Bilgi Politikası ve Medya ile Etkileşim Komisyonu'nun 'Batı ve BM' konulu toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
Mariya Zaharova, Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nde "veto hakkından mahrum etme" önerilerini "delilik" olarak nitelendirdi.
Zaharova, "Rus karşıtı histerilerinde kesinlikle delirdiler ve buna gerçekten delilik denir; Rusya'yı BM Güvenlik Konseyi'nde veto hakkından mahrum bırakma önerileri... Şu soruyu soruyorlar: mahrum etmek mümkün mü? Her şey mümkün, o zaman bir BM Güvenlik Konseyi olmayacak" dedi.
Zaharova, BM'nin kurucularının BM'yi, "aynı kafadaki insanların yaratıcılığı" olarak değil, "taban tabana zıt konumlarda bulunan ülkeler, bölgeler ve siyasi güçler arasında çözüm bulma platformu" olarak oluşturduklarını söyledi.
Zaharova ayrıca, "Burası, uluslararası hukuka ve BM'ye karşı tutumları açısından benzer düşünen insanların bir araya geldiği bir yer" dedi.
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