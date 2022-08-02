Rusya'dan Çin'e destek: Pelosi’nin olası Tayvan ziyareti kışkırtıcı niteliktedir

02 Ağustos 2022 Salı, 14:24

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, başkent Moskova’da, gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Dmitri Peskov, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin Tayvan’ı ziyaret edip etmeyeceğinin henüz netlik kazanmadığına işaret ederek, “Bu turla ve olası bir Tayvan ziyaretiyle bağlantılı her şey tamamen kışkırtıcı niteliktedir. Durumu kışkırtırken, gerginliğin artmasına yol açıyor” ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya’nın gelişmeler hakkında Çin’le tümüyle bir dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, “Elbette, bir kez daha Çin ile tam bir dayanışma içerisindeyiz. Bu konudaki çok hassas tavırlarını anlıyoruz ve haklılar” dedi.

Peskov, ABD’nin bu hassasiyete saygı göstermek yerine çatışmacı bir tutum sergilediğini belirterek, “Bu iyiye işaret değil. Burada sadece üzüntümüzü ifade edebiliriz” şeklinde konuştu.

ERDOĞAN'IN SOÇİ ZİYARETİ

Dmitri Peskov, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında 5 Ağustos’ta Soçi’de gerçekleşecek görüşmeyi değerlendirerek, iki liderin Rusya ve Türkiye arasındaki ikili iş birliğini ele alacaklarını söyledi.

Peskov, iki liderin, ekonomiden bölgesel sorunlara çok sayıda konuyu istişare edeceğini aktararak, “Görüşme ayrıca Suriye ve Ukrayna konuları, tahıl sevkiyatı için kurulan mekanizmanın etkinliği konusunda karşılıklı güncel bilgilerin paylaşılması ve uluslararası ilişkiler konusunda fikir alışverişi yapmak için de iyi bir fırsat” diye konuştu.

Peskov, görüşme gündeminin oldukça yoğun olacağını kaydetti.