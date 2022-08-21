Rusya'dan Darya Dugina adımı: Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Darya Dugina’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
21 Ağustos 2022 Pazar, 11:04
Rusya'dan Darya Dugina adımı: Ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı
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Rusya’nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin’in kızı Darya Dugina’nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, Darya Dugina’nın, içinde bulunduğu aracın patlatılması nedeniyle hayatını kaybettiği anımsatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, Dugina'nın sürdüğü araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı ifade edildi.

Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu belirtiliyor.

Aleksandr Dugin’in kızı 30 yaşındaki Darya Dugina, içinde bulunduğu aracın Moskova bölgesindeki Odintsovo kentinin yakınlarında dün infilak etmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Dugin’in olay yerine gittiği kaydedilmişti.


Rusya Aleksandr Dugin

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