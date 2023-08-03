Rusya'dan döviz kararı

Rusya Maliye Bakanlığı, iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 03.08.2023 - 13:33
Rusya'dan döviz kararı
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Rusya Maliye Bakanlığı, Ocak 2022’den bu yana ilk defa iç piyasada döviz alımına tekrar başlayacağını bildirdi.

Rusya Maliye Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, petrol ve doğal gazdan elde edilen ilave bütçe gelirlerinin ağustosta 73,2 milyar ruble seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği kaydedildi.

Bakanlığın, 7 Ağustos ila 6 Eylül tarihleri arasında iç piyasada döviz alımına tekrar başlama kararı aldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu alımlar için 40,5 milyar ruble ayrıldığı belirtildi.

Rusya Maliye Bakanlığı, bütçe kuralları çerçevesinde iç piyasada döviz alımını en son Ocak 2022’de gerçekleştirmişti.


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