Rusya'dan esir değişimi mesajı: Ukrayna, 55 askerimizi teslim etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusu, sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri silahlı güçlerine mensup 55 kişinin, esir değişimi sonucunda Rusya’ya teslim edildiğini bildirdi.

AA
22 Eylül 2022 Perşembe, 14:33
Rusya'dan esir değişimi mesajı: Ukrayna, 55 askerimizi teslim etti
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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya ile Ukrayna savaşında esir düşen askerlerin değişimlerine ilişkin bilgi verdi.

İgor Konaşenkov, zor bir müzakere sonucunda değişimlerin yapıldığına dikkat çekerek, “Bu gece, Kiev rejiminin kontrolü altındaki Ukrayna topraklarından ölüm tehlikesi altında olan 55 Rusya Federasyonu, Donetsk ve Luhansk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri askeri geri döndü” ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, serbest bırakılan askerlere gerekli psikolojik ve tıbbi yardımın sağlandığını da aktardı.

MEDVEDÇUK DA TESLİM ALINDI

Öte yandan sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin yöneticisi Denis Puşilin, esir değişiminde Ukrayna tarafına aralarında milliyetçi savaşçıların da bulunduğu 215 kişinin teslim edildiğini bildirdi.

Puşilin, Ukrayna’dan Rusya tarafına teslim edilen 56 kişiden 50’sinin Rus askeri, 5’inin Donbas’tan olduğunu ifade ederek, bu kişilere ilaveten Ukrayna’da savaş başladıktan sonra gözaltına alınan Rusya yanlısı ana muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu’nun lideri Viktor Medvedçuk’un da değişimle verildiğini aktardı.

Medvedçuk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla biliniyor.


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