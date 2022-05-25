Rusya'dan gıda taşıyan gemiler için 'koridor' açıklaması

25 Mayıs 2022 Çarşamba, 12:12

Reuters'ın Interfax Haber Ajansı'ndan aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrei Rudenk, Rusya'nın, "bazı yaptırımların kaldırılması karşılığında" gıda taşıyan gemilere, Ukrayna'dan ayrılmaları için insani bir koridor sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın Karadeniz'deki limanları, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmesinden bu yana kapalı. 20 milyon tondan fazla tahılın ülkedeki ambarlarda mahsul kaldığı tahmin ediliyor.

BUĞDAY ARZININ YAKLAŞIK ÜÇTE BİRİ

Rusya ve Ukrayna, küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ukrayna'nın savaştan dolayı tahıl ihraç edememesi küresel gıda krizini önemli derecede etkiliyor. Ukrayna aynı zamanda önemli bir mısır ve ayçiçek yağı ihracatçısı konumunda bulunuyor.

Batılı güçler, Ukrayna limanlarından tahıl ihracatı için "güvenli koridorlar" kurma fikrini tartışıyorlar ve böyle bir koridorun Rusya'nın onayına ihtiyaç duyacağını da ekliyorlar. Rudenko, bu kapsamda "Gıda sorununun çözümü için Rusya'nın ihracatına ve finansal işlemlere uygulanan yaptırımların kaldırılması da dahil olmak üzere kapsamlı bir yaklaşım gerektirdiğini defalarca dile getirdik" dedi.

Bakan yardımcısı ayrıca, "Ukrayna'nın, gemilerin bulunduğu limanlarda mayın temizlemesi yapması gerekiyor" dedi.

'SİLAH OLARAK KULLANIYOR'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Salı günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın, gıda kaynaklarını bir silah olarak kullandığını söyledi.

Rudenko, Leyen'in açıklamasına karşı "Tüm sorunların barışçıl çözümünü arayan herkesle her zaman diyaloğa hazırız. Ursula von der Leyen'in açıklamasını vicdanına bırakıyorum" dedi.