Rusya'dan Herson hamlesi: “Ruble bölgesi” kurulacak

28 Nisan 2022 Perşembe, 15:04

Ukrayna'nın Herson kentindeKİ Rusya yanlısı sözde yönetimin temsilcisi Kiril Stremousov, bölgedeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus ordusunun kontrolünde bulunan Herson şehrindeki sözde yönetim, şehirde Rus rublesinin kullanılacağı bir bölge kurulacağını, 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanmayı planladıklarını bildirdi.

'İNSANLAR MADDİ SIKINTI YAŞIYOR'

Kiril Stremousov, şehirdeki insanların maddi sıkıntılar yaşadığını belirterek, “Bu nedenle emeklilere ve memurlara destek olmak için 1 Mayıs’tan itibaren ‘ruble bölgesi’ kurmayı planlıyoruz. 4-5 ay içerisinde de tümüyle ruble kullanımına geçmeyi planlıyoruz” dedi.

Stremousov, şehirdeki Ukraynalı mali kurumların ayrılması ve nakit tedarikinin durması nedeniyle rubleye geçişin “mecburiyet” olduğunu öne sürdü.

'REFERANDUM PLANLAMIYORUZ'

Kiril Stremousov, Herson’da “halk cumhuriyeti” kurulmasına yönelik bir referandum yapmayı planlamadıklarını söyleyerek, “Ukrayna, referandum yapılacağı iddiasıyla Herson’da protesto gösterileri başlatmaya çalıştı. Referandum konusunu istişare dahi etmedik” diye konuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı, 15 Mart’ta, Ukrayna'nın Herson bölgesinin tümünün kontrol altına alındığını bildirmişti.