Rusya'dan Karadağ'a misilleme: Üst düzey yetkililerin Rusya'ya girişi yasaklandı
Karadağ Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'ya girişi yasaklandı.
Rusya, Karadağlı üst düzey yetkililere ülkeye giriş yasağı getirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karadağ Dışişleri ve Savunma Bakanlarının Rusya'ya girişinin yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada “Karadağ Dışişleri Bakanı Ranko Krivokapiç ve Savunma Bakanı Rasko Konevich'e Rusya Federasyonu'na giriş yasağı koyduk” denildi.
Bakanlık, bu yaptırımın Karadağ'ın Eylül ayında ülkedeki Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan etme kararının bir sonucu olduğunu belirtti.
29 Eylül'de Karadağ, 6 Rus diplomatı istenmeyen kişi ilan ederek sınır dışı etti.
Son aylarda Rusya, diplomatlarının Avrupa ülkelerinden toplu olarak sınır dışı edilmesiyle karşı karşıya kaldı.
Avrupa'da Polonya, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, Hollanda, Danimarka, Bulgaristan, Portekiz, İrlanda, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Romanya, Estonya, Litvanya, Letonya ve Yunanistan Rus diplomatları istenmeyen kişi ilan eden ülkelerin başında geliyor.
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