Rusya'dan Kızılhaç'a izin

Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 14:44

Güncelleme: 20 Ocak 2023 - 14:47

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Kızılhaç Komitesine (ICRC) çatışmalarda esir düşen Ukrayna askerlerine erişim izni vereceklerini bildirdi.

Lavrov, ICRC Başkanı Mirjana Spoljaric Egger ile görüşmesinde, Ukrayna’nın uluslararası insani hukukun ihlaline izin verdiğini ileri sürdü. Bu ihlallerin 8 yıldan fazla süre içerisinde belgelendiğini kaydeden Lavrov, sosyal medya ağlarında bile bunların bulunabileceğini ifade etti.

Rusya’nın ICRC'nin esir Ukraynalı askerlere erişimine izin vereceklerini bildiren Lavrov, “Esir düşen askerlere erişim sağlama çabalarınızı aktif olarak destekliyoruz. Ukrayna askerlerine böyle bir erişimi sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi.

ICRC’nin insani görevini kullanarak Ukrayna meselelerinde tarafsız davranmaya hazır olmasının, yapıcı işbirliğini sürdürmenin anahtarı olacağına inandıklarını kaydeden Lavrov, sivillerin ve tutuklu askerlerin korunması hususunda en acil konuları müzakere etmeyi umduğunu dile getirdi.

Egger ise Rusya ile Komite arasındaki iletişim kanallarının açık ve yapıcı kalmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Tarafsızlık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalacağıma ve gerektiğinde bu ilkeleri sürdürmek için gizliliğe saygı duyacağıma sizi temin ederim” dedi.