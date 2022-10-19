Rusya'dan Kosova uyarısı: Balkanların ana güvenlik sorunu

19 Ekim 2022 Çarşamba, 12:44

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu.

Vassily Nebenzia, Kosova çevresindeki durumun Balkanlar'daki "ana güvenlik sorunu" olmaya devam ettiğini belirterek, uluslararası toplumun özel ilgi göstermesinin gerektiğini söyledi.

Nebenzia, "Kosova, Balkanlar'daki gerginliğin ana odak noktası olmaya devam ederek bölgede barış ve istikrarı koruma çabalarını baltalıyor. Kosova'daki güvenlik durumu da giderek kötüleşiyor, uluslararası toplumun ve BM Güvenlik Konseyi'nin yakından ilgilenmesini gerektiriyor" dedi.

Nebenzia, "2022'nin başından bu yana, Kosova'da Sırplara, mülklerine, mezarlıklarına ve dini yapıalrına 100'den fazla saldırı vakası kaydedildiğini" aktardı.

Kosova'nın, Batı'dan yeni askeri yardım talep etmeye devam ettiğini dile getiren Nebenzia, Kosova'nın yeni bir ABD üssünü bölgeye konuşlandırmasını, elektronik harp sistemleri ve uzun menzilli topçu sistemlerini tedarik etmeye çalıştığını söyledi.