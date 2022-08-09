Rusya'dan Mali'ye destek: Savaş uçağı ve helikopter hibe etti
Rusya, Mali'ye çok sayıda savaş uçağı ve helikopter hibe etti.
Rusya, Mali'nin başkenti Bamako'daki uluslararası havaalanında düzenlenen resmi bir törenle Mali'ye çok sayıda savaş uçağı ve helikopter hibe etti.
Rusya tarafından Mali'ye L-39 ve Su-25 savaş uçaklarının yanı sıra Mi-24P ve Mi-8 saldırı helikopterleri ve CASA C-295 taktik nakliye uçağı hibe edildi.
Mali'deki Askeri Geçiş Konseyi tarafından atanan Savunma Bakanı Albay Sadio Camara, düzenlenen törende Rusya'ya teşekkürlerini bildirdi.
Sadio Camara, "Karşılıklı yarar sağlayan bu askeri ortaklık için Rusya Federasyonu'na teşekkürler" ifadelerini kullandı.
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